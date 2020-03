C vitamini corona virüsü önler mi? C vitamini içeren meyveler hangileri? İşte detaylar…

Uzmanlar korona virüse karşı bağışıklığı güçlendirmenin önemine her fırsatta vurgu yapıyor. ABD New York Post gazetesinin haberine göre ise New York kentindeki bazı hastanelerde tedavi altında bulunan corona virüs hastalarına aşırı doz C vitamini tedavisi uygulanıldığı belirtildi. Peki C vitamini corona virüsü önler mi? Detaylar haberimizde…

C VİTAMİNİ CORONA VİRÜSÜ ÖNLER Mİ?

ABD’de görev yapmakta olan Dr. Andrew Weber, yoğun bakımda tedavileri devam eden koronavirüs hastalarına C vitamini takviyesi yaptıklarını söyledi. Ancak C vitamininin hastalığı önlediğine dair kesin bulgular henüz elde edilmiş değil. Corona virüs tedavisi için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Hastalığa karşı bağışıklığı güçlü tutmak için ise tabi ki C vitamini etkisi yadsınamaz.

C VİTAMİNİ İÇEREN MEYVELER HANGİLERİ?

C vitamini yönünden oldukça zengin 9 besin işe şu şekilde;

-Portakal

-Greyfurt

-Kivi

-Maydanoz

-Biber

-Çilek

-Limon

-Ananas

-Kara Lahana

-Brokoli

-Karnabahar