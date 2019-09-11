Bursa'da vahşet! 50 yerinden bıçaklanmış vaziyette bulundu
Bursa’nın Gemlik ilçesinde işe gitmeyince arkadaşlarının merak ettiği kadın, evinde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede 48 yaşındaki Tülin Beygirci'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Beygirci'nin evinde beslediği kuşu ise adlî emanete alındı
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 48 yaşındaki Tülin Beygirci, evinde 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayet, Beygirci'nin işe gitmemesi üzerine arkadaşlarının merak etmesiyle ortaya çıktı
Vahşet, Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, dul olduğu öğrenilen Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikaya gitmeyince, arkadaşları merak ederek telefonla aradı. Telefonlara cevap vermeyen Beygirci’nin evini kontrol etmesi için iş yerinden servis şoförü görevlendirildi. Kadının evine gelen servis şoförü, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca, durumu polise ihbar etti.
KUŞ ADLİ EMANETE ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren Asayiş Büro ekipleri, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Maktulenin sırt ve birçok bölgesinde 50’nin üzerinde bıçak yarasına rastlandığı öğrenildi. Korkunç bir şekilde hayatını kaybeden Tülin Beygirci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beygirci'nin evde bulunan kuşu adlî emanete alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan emniyet ekipleri, çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.
İHA