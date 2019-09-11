Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7535
  • 6,3307
  • 276.673
  • 101922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bursa'da vahşet! 50 yerinden bıçaklanmış vaziyette bulundu

Bursa'da vahşet! 50 yerinden bıçaklanmış vaziyette bulundu

Bursa'da vahşet! 50 yerinden bıçaklanmış vaziyette bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde işe gitmeyince arkadaşlarının merak ettiği kadın, evinde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede 48 yaşındaki Tülin Beygirci'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Beygirci'nin evinde beslediği kuşu ise adlî emanete alındı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 48 yaşındaki Tülin Beygirci, evinde 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayet, Beygirci'nin işe gitmemesi üzerine arkadaşlarının merak etmesiyle ortaya çıktı

Vahşet, Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, dul olduğu öğrenilen Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikaya gitmeyince, arkadaşları merak ederek telefonla aradı. Telefonlara cevap vermeyen Beygirci’nin evini kontrol etmesi için iş yerinden servis şoförü görevlendirildi. Kadının evine gelen servis şoförü, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca, durumu polise ihbar etti.

KUŞ ADLİ EMANETE ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren Asayiş Büro ekipleri, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Maktulenin sırt ve birçok bölgesinde 50’nin üzerinde bıçak yarasına rastlandığı öğrenildi. Korkunç bir şekilde hayatını kaybeden Tülin Beygirci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beygirci'nin evde bulunan kuşu adlî emanete alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan emniyet ekipleri, çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hilal Altınbilek'ten veda pozu
Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek
Geçen ay boşanmışlardı... Flaş hamle!
Hilal Cebeci itiraf etti! Meğer 6 yıl önce...
Düğünün ardından hastanelik oldu
<p>Rusya’nın Tümen şehrinde 2 kadın araçlarını ücretli bir otoparka yerleştirdikten sonra şehir merk

Ücretli Olduğunu Sandıkları Otoparkın Bariyerini Kırdılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda 355 metre yılan derisi yakalandı

iPhone'un kamerası alay konusu oldu