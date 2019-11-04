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  3. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 26 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında yapılan aramalarda, 130 gram metamfetamin, 110 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen bir miktar para ele geçirildi. 26 şahıstan 15’i hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. 4 şahıs "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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