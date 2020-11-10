Bursa Valiliği, koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan yeni kararı kamuoyu ile paylaştı. Alınan son karara göre, Bursa'da sokakta sigara içme yasağı getirildi.

İHA'da yer alan habere göre, Bursa’da, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sokakta sigara içilmesi yasaklandı. Karara sebep olarak sigara içen kişilerin maskesini indirdiği açıklandı.

Bursa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

"İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda; korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla, şehrimizde yazılı cadde ve alanlarda ve tüm pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına, yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."