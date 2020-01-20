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  3. Bursa'da silahlı çatışma: 2 yaralı.

Bursa'da silahlı çatışma: 2 yaralı.

Bursa'da silahlı çatışma: 2 yaralı.

Bursa'da çay ocağında oturan Delil A. ile Bilal A., henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Delil A. ağır yaralanırken, olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı..

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. 4 kişi çay ocağında oturduğu sırada, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi çay ocağına koşarak girerek Delil A. ve Bilal A.'ya doğru tabancayla ateş etmeye başladı.

Ardından Bilal A. ve Delil A.'nın masada birlikte oturduğu diğer bir kişi de belindeki tabancasını çıkararak ateş etti. Şüpheliler olayın ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Delil A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

2 kişinin silahla yaralandığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 kişinin çay içtiği esnada bir kişinin tabancayla koşarak çay ocağına gelip tabancayla ateş etme ile Delil A. ve Bilal A.'nın oturduğu masadaki diğer kişinin belinden tabancasını çıkarıp ateş ettiği dakikalar görülüyor.

İHA

 


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