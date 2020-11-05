05 Kasım 2020 Perşembe 10:49 | Son Güncelleme:
Bursa'da pes dedirten olay: Hırsızlara karşı bağladığı köpeği de çaldılar
DHA
Bursa'da hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı kurt cinsi köpek çalındı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Bursa'da pes dedirten bir hırsızlık olayı gerçekleşti. İnegöl'de bir iş yeri sahibinin, hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpek çalındı.
DHA'da yer alan habere göre, olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi 5'inci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Erhan Kalkan, kendine ait eğitimli köpeğini hırsızlık olaylarına karşı iş yerinin önüne bağladı.
Gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen kişi, köpeği sevdi. Ardından bu kişi, zincirini çözüp, hayvanı aracına koydu.
Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.