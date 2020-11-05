  • $8,4788
  • 9,9671
  • 520.866
  • 1174.94
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Bursa'da pes dedirten olay: Hırsızlara karşı bağladığı köpeği de çaldılar
05 Kasım 2020 Perşembe 10:49 | Son Güncelleme:

Bursa'da pes dedirten olay: Hırsızlara karşı bağladığı köpeği de çaldılar

Bursa'da pes dedirten olay: Hırsızlara karşı bağladığı köpeği de çaldılar
DHA

Bursa'da hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı kurt cinsi köpek çalındı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da pes dedirten bir hırsızlık olayı gerçekleşti. İnegöl'de bir iş yeri sahibinin, hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpek çalındı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi 5'inci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Erhan Kalkan, kendine ait eğitimli köpeğini hırsızlık olaylarına karşı iş yerinin önüne bağladı.

Gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen kişi, köpeği sevdi. Ardından bu kişi, zincirini çözüp, hayvanı aracına koydu.

Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu:</p><p><a h

4 Kasım 2020 Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Kurum, arama kurtarma çalışmasına katılan ekiplerle bir araya geldi

Güney Kore'de doğan ilk pandaya Fu Bao adı verildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.