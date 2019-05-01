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  3. Bursa'da pazarcılar kavga etti: 3 yaralı, 6 gözaltı

Bursa'da pazarcılar kavga etti: 3 yaralı, 6 gözaltı

Bursa'da pazarcılar kavga etti: 3 yaralı, 6 gözaltı

Bursa'da iki pazarcı grubu arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesinde bulunan pazar alanında, iki pazarcı grubu arasında kasa yeri konusunda kavga çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da katılınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 40 kişi, birbirlerine sopalarla saldırırken A.C., S.C. ve B.K. yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güçlükle tarafları ayırdı. Aldıkları sopa darbeleri ile yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

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