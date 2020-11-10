Bursa'da korona halayı: 30 kişiye ceza uygulanacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak bir düğünde halay çekildi. Halay çektiği belirlenen 30 kişiye ise ekiplerin ceza uygulayacağı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Bursa İnegöl'deki bir düğünde el ele halay çeken vatandaşlar, görenleri şaşırttı. Polis ekipleri, Alanyurt Yunus Emre Mahallesi'ndeki düğün salonunda pandemi kurallarına uymayan vatandaşların halay çektiği video ile ilgili çalışma başlattı.

Düğün sahibine ilgili kanuna muhalefet suçundan ceza veren polis ekipleri, halay çeken 30 kişinin de kimliklerini belirledi.

Ekiplerin, bu kişilere de ceza uygulayacağı öğrenildi.