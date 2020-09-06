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  3. Bursa'da kıskançlık krizine giren koca, eşini 9 yerinden bıçakladı
06 Eylül 2020 Pazar 08:49 | Son Güncelleme:

Bursa'da kıskançlık krizine giren koca, eşini 9 yerinden bıçakladı

Bursa'da kıskançlık krizine giren koca, eşini 9 yerinden bıçakladı
DHA

Eşi Melek D.'nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., sosyal medyadan açtığı sahte hesapla kendisini takip etmeye başladı. Bir süre sonra eşinin telefonundaki fotoğraflarına bakmak isteyen Orhan D., Melek D.'nin buna karşı çıkması üzerine kıskançlık krizini girerek kendisini 9 yerinden bıçakladı.

Bursa'da Orhan D., kendisini aldattığı şüphesiyle sosyal medyadan sahte hesap açarak eşi Melek D.'yi takip etmeye başladı. Bir süre sonra Orhan D., eşinin telefonundaki fotoğraflarına bakmak istedi. Bunu üzerine çıkan arbede sırasında Orhan D., mutfaktan aldığı bıçakla, yalvarmalarına rağmen eşi Melek D.’yi defalarca bıçakladı.

DHA'da yer alan haberde, Melek D.'nin yardım çığlıklarına yetişen komşuları eve girdiklerinde Melek D.’yi yerde kanlar içinde yatarken buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

9 yerinden bıçaklanan Melek D., komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk annesi genç kadının hayati tehlikesi sürüyor.

ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI

Melek D. ve komşuların ifadesi üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüpheli Orhan D.’yi olay yerinden kaçmak isterken, kıskıvrak yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kıskançlık krizi kanlı bitti: Eşini 9 yerinden bıçakladı
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