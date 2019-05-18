Bursa'da kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı
Bursa'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişiyi bulmak için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yalnız yaşayan İbrahim Çekmez'den (50) 3 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Çekmez'in evinde olmadığını belirleyen polis, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen AFAD ekipleri, vatandaşlarla birlikte mahallenin yakınlarında bulunan ormanlık alanda arama yaptı.
Aramalar sırasında Çekmez'e ait olduğu değerlendirilen bir kazak bulundu.
Yağmurun şiddetini arttırması üzerine ara verilen arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
(AA)