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  3. Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
07 Haziran 2020 Pazar 09:59 | Son Güncelleme:

Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Çırpan Mahallesi'nde iki grup henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kavgada, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, bazı otomobillere de kurşun isabet etti.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

AA

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