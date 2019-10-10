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  3. Kan donduran kaza! Bariyer şoförün başına saplandı

Kan donduran kaza! Bariyer şoförün başına saplandı

Kan donduran kaza! Bariyer şoförün başına saplandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çok feci bir kaza meydana geldi. Direksiyon kontrolünü kaybeden şoför, otomobiliyle bariyerlere çarptı. Demir bariyer şoförün başına saplandı. Şoför olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

Sabah'ın haberine göre; Mudanya'dan Bursa yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 SFG 62 plakalı otomobil, köprülü kavşakta kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı.

Kazayı gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

 

 

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