Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7752
  • 6,4354
  • 278.506
  • 100650
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bursa'da çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı

Bursa'da çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı

Bursa'da çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı

Bursa'da bir evin önündeki çöp bidonu yanına bırakılan çantadan yeni doğmuş bebek çıktı. Çöp arabasının çöpleri toplamak için geldiği sırada çantadan ağlama sesi gelince olay ortaya çıktı.

"Bu hangi vicdana sığar" dedirten olay öğle saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Çeltik Sokak üzerindeki tek katlı bir evin önüne çanta bırakan kimliği belirsiz bir kadın hızla uzaklaştı. Ağzı kapalı çanta uzun süre orada dursa da içerisinde ne olduğunu kimse merak edip bakmadı. Belediyeye ait çöp kamyonunun sokağa girip çöpleri topladığı sırada kapının önündeki bidona çöp dökmek için çıkan bir ev sahibi çantanın içerisinden ağlama sesi geldiğini fark edince çantayı açıp içerisine baktı. Bebek olduğunun anlaşılması üzerine olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. 112 ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından yaşadığı anlaşılan erkek bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay sonrası yaptığı inceleme sırasında, görgü tanıklarının ifadelerinden çantanın kimliği belirsiz bir kadın tarafından bırakıldığını kadının bebeği terk ettikten sonra koşarak uzaklaştığını belirledi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye alan polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Acil Servisinde kontrol altında tutulan 3 günlük erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu Savcılık kontrolünün ardından Sosyal Hizmetler görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Ataizi kural bozdu! İlk paylaşım
Ahmet Kural ve sevgilisi ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı
22 bin TL kira fazla geldi
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>Reklamda ped paketi, tecavüz ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor.

Vatandaştan Orkid Reklamına Sert Tepki #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Google: Kuantum bilgisayarı ürettik

İspanya'da Franco'nun mezar yeri değiştiriliyor