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27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:36 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:36

Bursa'da belediye otobüsü 6 aracı biçti

Bursa'da belediye otobüsü 6 aracı biçti

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı. 6 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmagazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 M 00101 plakalı otobüsün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına giren otobüs, 6 otomobili biçtikten sonra durabildi. Otomobillerde bulunan kişiler neye uğradığı şaşırırken, otobüsün içerisindeki vatandaşlar da sağa sola savruldu. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün içerisinde bulunan ve otomobil şoförlerinden hafif yaralananlar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

İHA

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