Bursa'da 7 noktada korkutan orman yangını
Bursa'da 7 noktada çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Yangına ilişkin sabotaj ihtimali araştırılıyor.
Bursa'nın Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
7 noktada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Alevlere, 4 söndürme helikopteri ve 30 arazözle müdahale edildi.
Bursa ve çevre ilçelerden destek ekip istendi. AFAD, tüm sivil toplum örgütlerinden yardım istedi.
Yangın, 5 noktada kontrol altına alındı. Söndürme çalışması sürüyor. Yangına ilişkin sabotaj ihtimali araştırılıyor.
AA