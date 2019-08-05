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Bursa'da 7 noktada korkutan orman yangını

Bursa'da 7 noktada korkutan orman yangını

Bursa'da 7 noktada çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Yangına ilişkin sabotaj ihtimali araştırılıyor.

Bursa'nın Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

7 noktada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Alevlere, 4 söndürme helikopteri ve 30 arazözle müdahale edildi.

Bursa ve çevre ilçelerden destek ekip istendi. AFAD, tüm sivil toplum örgütlerinden yardım istedi.

Yangın, 5 noktada kontrol altına alındı. Söndürme çalışması sürüyor. Yangına ilişkin sabotaj ihtimali araştırılıyor.

AA

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