Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9328
  • 6,5458
  • 284.282
  • 94641.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.K. ve M.U'nun ellerindeki tarihi eseri satmak için Ankara'dan Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı İnegöl ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo bulundu.

Haklarında yasal işlem başlatılan iki zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Tablo ise Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
Mustafa Sandal ile Tuba Ünsal aşk yaşıyor mu? İşte ilk açıklama
Erhan Çelik evlendi!
Zehra Çilingiroğlu son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
<p>Fransız basınının Barış Pınarı Harekatı sorusunu da yanıtlayan Güneş, ´Bir ülkenin dışına çıkmak,

Şenol Güneş, Fransız basınının ´Barış Pınarı Harekatı´ sorusunu yanıtladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan YPG/PKK’lı teröristlerin 2’si bakın kim çıktı!

Teröristler arkalarına bakmadan kaçtılar... O anlar böyle görüntülendi