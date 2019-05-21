Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0397
  • 6,7363
  • 247.704
  • 86.671
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bursa'da 10 katlı binada yangın paniği

Bursa'da 10 katlı binada yangın paniği

Bursa'da 10 katlı binada yangın paniği

Bursa'da 10 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan jeneratör dairesinden çıkan dumanlar paniğe sebep oldu.

Olay, sabah 08.30 sularında merkez Yıldırım İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kasım Önadım Bulvarı üzerindeki 10 katlı bir apartmanın bodrumundan dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanı farkederek panik yaşayan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 10 itfaiye eri ile 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede müdahale etme için hazırlık yapan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için dumanların çıktığı bodrum katına indi. Burada inceleme yapan ekipler, elektrik olmadığı için çalışan jeneratörden dumanların çıktığını fark etmesi üzerine kısa süreli yaşanan panik sonlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu zabıta ekiplerine bildirerek, aşırı duman veren jeneratör hakkında cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift ayrıldı!
Aslı'dan sert gönderme
Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
Çin’in Hainan eyaletine bağlı Ledong bölgesinde Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı okulun yanına

Çin’de Savaş Uçağı Okulun Yanına Düştü: 2 Ölü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçük yaşta gönlünü ünlülere kaptıran isimler!

612 yıllık minare yeni yerinde yükseliyor