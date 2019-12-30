Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9438
  • 6,664
  • 289.255
  • 114701
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bursa-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

Bursa-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

Bursa-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle jandarma ekipleri hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.

Sabah saatlerinde Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bir çok tır kazası meydana geldi.

Yaşanan kazalar sebebiyle kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Gidiş-geliş yönündeki kazaların ardından jandarma ekipleri tarafından yol araç trafiğine kapatıldı.

Çevre yolunda uzun tır kuyrukları oluştu. Kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.  

AA


Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
Çukur dizisine sürpriz isim! Görenler şaştı kaldı
'Bu sene benim nirvanam oldu'
Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum
<p>Trabzon´da görülen tek bacaklı martı görenleri şaşkına çevirdi. Tek ayak üzerinde rahatlıkla hare

Tek Bacaklı Martı Görenleri Şaşkına Çevirdi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kocaeli'de heyecanlandıran keşif! İnşaat durduruldu, arazi mühürlendi

Tendürek Dağı'nda -35 derecede vatan savunması!