Bursa ve Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonunda 22 bin akaryakıt ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında aynı şirketle bağlantılı olduğu anlaşılan Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de kaçak akaryakıt satışı yapıldığı tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Bursa'daki iş yerinde yaklaşık 20 bin litre, Ankara'daki fabrikada ise 2 bin litre kaçak motorin olduğu tespit edildi.

Olay mahallinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Ele geçirilen kaçak akaryakıt, numune alınarak Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edild

(İHA)