Bursa Valiliği giriş çıkış yasağı açıklaması : Bursa'ya giriş çıkış yasaklandı mı?

Bursa'ya giriş çıkış yasağı hakkında Valilik'ten açıklama yapıldı. Koronavirüs salgınında risk oluşturabilecek durumların önüne geçilmesi adına, bazı illerimizde giriş çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Buna yönelik olarak da Tekirdağ'da 3 gün, Adana'da ise 15 gün süreyle giriş ve çıkışlar kısıtlandı. Konuya ilişkin tüm detayların verildiği Bursa Valiliği açıklaması için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

BURSA'YA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR MI?

Korona virüsü salgını azalarak da olsa etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bazı illerimizdeki vaka artışı nedeniyle yetkili makamlar vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorlar. Bu doğrultuda ise; salgının seyrini riske atabilecek durumların önüne geçebilmek amacıyla Tekirdağ'da 3 gün süreyle, Adana'da 15 gün süreyle olmak üzere giriş çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Bursa için giriş çıkış yasağının belirli durumlar için geçerli olacağı açıklandı.

BURSA VALİLİĞİ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI AÇIKLAMASI

Bursa Valiliği'nden gelen açıklamaya göre, il sınırları içerisinde korona virüsü salgınında risk oluşturabilecek durumların önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Vaka sayısının kontrollü bir şekilde azaltılması ve salgının seyrinin iyiye gitmesi amacıyla düzenlemelerin sürdürüldüğü bildirildi. Valiliğin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ise şu şekilde oldu;

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 12.06.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile;

1. Eylem/etkinlik programında 15 Haziran 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasına,

2. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine,

3. Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,

4. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,

5. 1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,

Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir."