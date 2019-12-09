Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…
Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir?
A: Kestane
B: İncir
C: Üzüm
D: Dut
Doğru cevap: B İncir
Ülkemiz incir genetik kaynakları bakımından zengin bir varyasyona sahiptir. Bu
zengin varyasyon içerisinden 272 adet dişi incir, 58 adet erkek incir çeşit veya tipi İncir
Araştırma İstasyonu koleksiyon bahçesinde mevcuttur. 1970-1980 yılları arasında Ülkemizin
Doğu Anadolu bölgesi haricinde tüm bölgeler taranarak dişi incir grubu, 1960 ‘lı yıllarda ise
Aydın ve çevresi taranarak erkek incir koleksiyonu oluşturulmuştur.