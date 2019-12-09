Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8159
  • 6,4364
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir?

Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir?

Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir?

A: Kestane

B: İncir 

C: Üzüm

D: Dut

Doğru cevap: B İncir 

Ülkemiz incir genetik kaynakları bakımından zengin bir varyasyona sahiptir. Bu
zengin varyasyon içerisinden 272 adet dişi incir, 58 adet erkek incir çeşit veya tipi İncir
Araştırma İstasyonu koleksiyon bahçesinde mevcuttur. 1970-1980 yılları arasında Ülkemizin
Doğu Anadolu bölgesi haricinde tüm bölgeler taranarak dişi incir grubu, 1960 ‘lı yıllarda ise
Aydın ve çevresi taranarak erkek incir koleksiyonu oluşturulmuştur.

 

 


Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela sürprizi!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Haciz iddialarını yalanlamıştı... Şeyma Subaşı kepenk indirdi!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
<p>Şırnak Valiliği´nden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma

Kadın Bomba İmha Uzmanımız Astsubay Esma Çevik Şehit Oldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İçinden çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

Dünya metrolarında görülmüş en garip yolcular