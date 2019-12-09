Kim Milyoner Olmak İster sorusu Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitlerin olan hangisidir?

A: Kestane

B: İncir

C: Üzüm

D: Dut

Doğru cevap: B İncir

Ülkemiz incir genetik kaynakları bakımından zengin bir varyasyona sahiptir. Bu

zengin varyasyon içerisinden 272 adet dişi incir, 58 adet erkek incir çeşit veya tipi İncir

Araştırma İstasyonu koleksiyon bahçesinde mevcuttur. 1970-1980 yılları arasında Ülkemizin

Doğu Anadolu bölgesi haricinde tüm bölgeler taranarak dişi incir grubu, 1960 ‘lı yıllarda ise

Aydın ve çevresi taranarak erkek incir koleksiyonu oluşturulmuştur.