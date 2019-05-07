Bursa seçim sonuçları kim kazandı?

Bursa'da sandıkların tamamına yakını açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Başkan ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, seçimi ilk sırada tamamladı. Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında seçim sonuçlarına yönelik açıklama yaptı. Bursa'ya dair hep bir hayali olduğunu belirten Aktaş, şunları söyledi:

"Bursa'nın tarihine ve talihine imza atacağız. Dersimize çok çalıştık diyordum, Allah'a hamdolsun bu noktada bu akşam çıkan sonuçlar neticesinde de bir araya gelmiş olduk. Dünyanın neresinde olursa olsun yağmur toprağa düştüğünde aynı dili konuşuyor. 31 Mart 2019'da Bursa topraklarına düşen bu seçim sonucunu, önümüzdeki dönem Bursa'yı bambaşka bir künyeye taşımasına inşallah hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ulaşımı rahatlayan, turizmi gelişen, yeşili katlanarak artan, sanayide, tarımda katma değerli bir şekilde büyüyen ve eğitimi, kültürü, sosyal hayatı her açıdan gelişen bir Bursa için canla başla çalışacağımıza hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızla yaklaşık 20 dakika önce bir telefon görüşmem de oldu, gelişmelerle alakalı kendisine detaylı bilgi verdim. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum, o bizim liderimiz, büyüğümüz, biz onunla yol yürümekten son derece mutluyuz. Çünkü o iyi bir yerel yönetici, çünkü o iyi bir devlet yöneticisi, devlet başkanı. Allah'a hamdolsun bu süreçte Bursa'ya olan ilgisini, alakasını her aşamada hissettirdiğini ve bu noktada kendisinden büyük güç aldığımızı ben bir kez daha burada ifade etmek istiyorum."

'EĞLENCEYLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'

Bursa'nın ihtiyaç ve sorunlarını bildiğini belirten Aktaş, "Eğlenceyle, kutlamayla geçirecek çok fazla vaktimiz yok. Büyük bir samimiyet ve aşkla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Âşıklar ve evliyalar şehri olan Bursa'mıza hayırlı olsun diyorum. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra konuşma değil, çalışma zamanı" dedi.

BURSA SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Bursa’da 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %49,5 oy oranına, CHP %28,7 oy oranına, MHP %15,3 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Recep Altepe

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Necati Şahin

MHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Kadir Koçdemir

BURSA’NIN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri. 2016 itibarıyla 2.901.396 nüfusa sahiptir. 2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya'da 28. Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır.

Büyükorhan

Gemlik

Gürsu

Harmancık

İnegöl

İznik

Karacabey

Keles

Kestel

Mudanya

Mustafakemalpaşa

Nilüfer

Orhaneli

Orhangazi

Osmangazi

Yenişehir

Yıldırım