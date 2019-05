Bursa iftar saatleri 2019! Bursa iftar, sahur, imsak vakti saat kaça?

Bursa iftar saatleri, ezana ne kadar kaldığı merak ediliyor. Bursa iftar, sahur vakti saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Ramazan ayı 6 Mayıs itibari ile başladı. İlk orucu tutan Müslümanlar iftar saatinde oruçlarını açtılar. 7 Mayıs’ta Ramazan ayının ikinci orucu tutuluyor. Oruç, niyet ederek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar yemekten, içmekten ve cinsî münâsebetten uzak durmak demektir. Mükellef olup şartlarını bulunduran her Müslüman’a Ramazan orucunu tutmak farzdır. İftar ve sahur vakitleri de bu sebeple yoğun ilgi görüyor. Haberimiz içerisinden Bursa iftar ve sahur saatlerine ulaşabilirsiniz.

7 MAYIS BURSA’DA İFTAR SAATİ-AKŞAM EZANI KAÇTA?

Bursa’da iftar 20:11'da yapılacak.

BURSA İMSAK-SAHUR VAKTİ

Bursa’da 8 Mayıs sahur vakti 04:09'da yapılacak.

2019 BURSA İMSAKİYESİ

Diyanet tarafından hazırlanan Adana imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2019 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan'ın 1. günü ise 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. 3 Haziran 2019 günü ise son gündür.

İMSAK NE DEMEKTİR?

Sözlük anlamı, tutmaktır. Yemek yemenin yasaklandığı, orucun başlama zamanına imsak vakti denir. Sabah şafak sökmeden önceki vakit olan imsak vakti, aynı zamanda sabah namazının başlangıcıdır. İmsak vaktinin başlamasından itibaren orucu bozacak davranışlardan sakınmak gerekir. Orucun vakti akşam gün batıncaya kadar devam eder.

İFTAR NE DEMEKTİR?

Orucun sona erdiği vakit olan güneşin battığı ve akşam namazının vaktinin girdiği zamana denir. İftar yemeğini yiyerek o günkü orucumuzu tamamlamış oluruz.

PEYGAMBERİMİZDEN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe Amin ”

PEYGAMBERİMİZDEN İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

RAMAZAN'DA YAPILABİLECEK İBADETLER

Ramazan ayında nasıl ibadet yapmalı, hangi ibadetleri yapmalı sorusuna en güzel cevap Peygamber Efendimiz'den gelir. Efendimiz, ibadette en ileri derecede olup aynı zamanda ümmetine bu konuda en güzel örnektir. Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayında yaptığı ibadetleri şu şekilde sıralayabiliriz..

a. Sahura kalkmayı ihmal etmezdi. Bunu başkasına da tavsiye ederdi.

"Mutlaka sahura kalkın, çünkü sahurda bereket vardır." (Buharî, Savm, 20).

b. Her gün Kur'an okurdu. Özellikle Hz. Cebrail (as) ile mukabele şeklinde okurdu.

c. Ramazan boyunca cömertliği kat, kat artardı.

Bu iki hususu aşağıdaki hadiste görebiliriz:

İbn Abbas anlatıyor:

"Hz. Peygamber (a.s.m) hayır konusunda insanların en cömerti idi. Özellikle Ramazan ayında Hz. Cebrail (as) ile görüştüğünde bu cömertliğinin sınırı olmazdı. Hz. Cebrail (as) ile görüşmesi ise, Ramazan ayı boyunca her gün gerçekleşirdi. Onun da hayır-hasenattaki cömertliği esen rüzgâra benzerdi." (Buharî, Savm, 7).

d. Teravih kılardı.

Hz. Aişe (ra)'nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (a.s.m), üç gece mescitte insanlara teravih namazı kıldırdı. Her gece cemaat daha da kalabalıklaşıyordu. Dördüncü gecede mescit insanları almamaya başladı. Cemaat Hz. Peygamber (a.s.m)'i beklerken, o yalnız sabah namazına gitti. Namazı kıldırdıktan sonra, cemaate döndü ve

"Sizin durumunuz / camiye geldiğiniz bana gizli değil, ancak ben teravih namazının size farz kılmasından korktum. Çünkü bu size çok ağır gelecek." diye buyurdu. Ramazanda onun gece namazını (ki teravih de bir gece namazıdır) kaç rekat kıldığını soranlara Hz. Aişe (ra),

" O ne Ramazanda ne de onun dışında vitir beraber on bir rekattan daha fazla kılmazdı." diye cevap vermiştir. (bk. Buharî, Teravih,1).

e. Ramazanın son on gününde itikâfa girerdi. (bk. Buharî, İtikâf, 1).

f. Kadir Gecesi için ayrı bir ihtimam gösterirdi. Aslında bu itikâfı da, daha çok Kadir Gecesi'ni ihya niyetiyle yapıyordu. Nitekim, Ebu Said el-Hudrî'nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (a.s.m), daha önce Ramazanın onu ile yirmisi arasındaki on günde itikâfa girmiş ve 20. güne geldiğinde ise,

"Bana Kadir Gecesi gösterildi, sonra unuttum; artık onu Ramazanın son on gününde arayın." buyurmuştur.(Buharî, İtikâf, 9).

RAMAZAN AYINDA HANGİ NAMAZLAR KILINMALI?

- İlk 10 gün içinde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

- İkinci 10 gün içinde yine aynı şekilde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

- Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm okuduktan sonra yapılabilirse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

RAMAZAN AYINDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLMELİ?

1-10 gün arası 100 kere: Ya Erhamerrahimin ( Ey iman edenlerin en merhametlisi)

11-20 gün arası 100 kere: Ya Gaffarez Zünüb ( Ey günahları bağışlayan)

21-30 gün arası 100 kere: Ya Atikarrikab ( Ey iyileri koruyan)

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.