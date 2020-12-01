01 Aralık 2020 Salı 08:16 | Son Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bugünkü elverişsiz hava şartları nedeniyle BUDO'dan yapılan son dakika açıklamasında bazı seferler iptal edildi.
Bugünkü elverişsiz hava şartları nedeniyle BUDO'dan yapılan son dakika açıklamasında bazı seferler iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.