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  3. Burdurlu talihli 13.4 milyonunu aldı

Burdurlu talihli 13.4 milyonunu aldı

Burdurlu talihli 13.4 milyonunu aldı

Milli Piyango İdaresi’nce 17 Ekim’de yapılan Süper Loto’nun 626. hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiyenin talihlisi Burdur’un Bucak İlçesi’nden çıktı.

5-8-11-20-23-24 rakamlarını oynayıp ikramiyenin sahibi olan Burdurlu kişi, henüz ortaya çıkmadı. Süper Loto talihlisi, Milli Piyango İdaresi’ne başvurarak parayı teslim aldı. Bucak Şans Oyunları Bayii Mehmet İnal, 2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen bir kişinin Bucak’tan çıktığını, 1 milyon 400 bin TL’lik ikramiyenin sahibi olduğunu söyledi. İkramiyenin hayırlı olmasını dileyen İnal, “Umarım hayırlı bir işte kullanır” diye konuştu.

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