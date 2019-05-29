Burdur'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Ağlasun ilçesinde öğretmenlik yapan Nuri Yavuz I. (35) idaresindeki 15 BA 177 plakalı otomobil ile kurna rampasında kontrolsüz kavşaktan ana yola çıkan Süleyman S. idaresindeki 32 LL 535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman S., Nuri Yavuz I. ve yanındaki öğretmen arkadaşları Saim Türkcan (34) Veli Kaya (31) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Süleyman S.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA