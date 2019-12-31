Burdur'da okullar tatil mi? 31 Aralık Burdur'da okullar tatil mi?

Burdur'da okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışları vatandaşlara ve öğrencilere bir hayli zor anlar yaşatıyor. Burdur'da da kar yağışı devam ediyor. Burdur'da okullar tatil mi? sorusunun yantı haberimizde..

BURDUR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Burdur'da il merkezine bağlı taşıma merkezi olan köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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