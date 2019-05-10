Burç yorumları 10 Mayıs 2019: Günlük ve haftalık burç yorumları

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BURÇ YORUMLARI 10 MAYIS 2019



Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; kendi dünyanda oluşturmak istediğin manevi düşünceleri gerçekleştirirken, günlük işlerinin aksamamasına dikkat etmelisin. Bu ara mantığın yerine hislerini dinlemen daha akıllıca olabilir. Özellikle duygusal ilişkini gözden geçirmelisin. Yapıcı davranmalı ve bazı sözlere kulak tıkamalısın.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; bugün ne yaşanırsa yaşansın olup biten her şeye esprili bir şekilde yaklaşacaksın. Yakın çevrendeki insanlar bu tutumundan ötürü senin daha özverili ve fedakâr davranmanı istiyor olabilir. İdeallerin konusunda unuttuğun değer yargıların tekrar gündemin olabilir.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; sürekli atılımda ve değişken olan yapını bugün biraz dizginlemek durumundasın çünkü bugün vereceğin kararların geri dönüşü olmayabilir. Rakip olarak gördüğün insanların fikirlerini benimseyebilirsin. Ancak mantıklı hareket etmen ve risk almaman gerekiyor.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; hafta boyunca kendi köşene çekilip dinlenmiş olabilir ve kendine uzun bir zaman ayırmış olabilirsin. Artık kariyer hayatınla ilgili planları devreye sokmanın zamanı gelmiş olabilir. Bugün keyfi alışverişlerde bulunabilir ve her şeyin en pahalısına yönelebilirsin. Masrafların bir anda artabilir dikkatli olmalısın.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; haber trafiğinin, yazılı ve sözlü iletişimin arttığı bir hafta sonuna girerken karşındaki insanlara sivri dilli davranabilirsin. Kendini her şeyin üstünde görebilir, her şeyin en güzelini hak ettiğini düşünebilirsin. Bu dönemde mevcut ilişkin daha da derinleşip, uzun vadeli bir ilişkiye dönüşebilir.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; ailevi meseleler veya miras alım satım işleriyle uğraşabilirsin. Bilinçaltını kurcalayan ailevi ve parasal sıkıntılar olabilir. Üst üste gelen sorunlar yüzünden ani bunalmalar ve karamsarlıklar hissedebilirsin. Girişimlerinin maliyeti planladığının çok üstünde seyrederek seni zorlayabilir.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; üzerinde çalıştığın iş ve projeler için girişimlerde bulunabilir iş birliklerinde etkin rol almak ve hâkimiyet sağlamakta zorlanmayabilirsin. Çaban sonuç verecektir. Yakınlarına vereceğin fikir ve öneriler memnuiyetle karşılanabilir. Enerjinin yoğunluğu aşk hayatını olumlu etkileyecek.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; bu ara sevecen ve yapıcı tavırlarınla göz dolduruyorsun fakat çevrendeki bir takım insanlar bu durumdan çok da memnun görünmüyor olabilir. Eğer bir ilişkin yoksa bu ara sosyal medya, kültürel veya sanatsal alanlarda seni etkileyen biriyle tanışman mümkün. Kariyerinle ilgili gelişmelere hazırlıklı ol.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; hayat standartlarını, görüş ve vizyonlarını büyütebileceğin bir gündesin. Yurt dışı, ekonomik çalışmalar, eğitim veya hukukla ilgili işlerin bağlı olduğu gruplarla iletişime geçebilir ve kendini geliştirmek için çaba harcayabilirsin. Yeni bir kişiye aniden derin duygular ve tutku duyabilirsin.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; mevcut maddi standartlarını zorlayarak yeni fikir ve çalışmalarına yer açabilirsin. Bugün yakın çevren ve kardeşlerin arasındaki iletişimin ikilemde kalmana neden olabilir. Olaylara soğukkanlı yaklaşmaya özen göstermen, olası krizi engelleyebildiği gibi yararına da olabilir.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; aşk hayatın bu ara çok hareketli; yazın yaklaşmasıyla partnerinle tatil planları içinde olabilirsin. Gün içinde menfaatlerini de göz önünde bulundurmalısın. Özgüveninle birlikte üzerinde durduğun planının da esik taşları yerine oturabilir ve işler lehine dönebilir.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; çalışma hayatında kendi doğrularına önem verdiğinden; istenmeyen bazı durumlarda hedef gösterilebilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde gelebilecek sürpriz bir haberle plan ve organizasyonunu tekrar revize etmek durumunda kalabilirsin. Çalıştığın ortamda yeni başladığın bir ilişkinin romantik bir seviyeye ulaşması olası.