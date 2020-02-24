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  3. Kurşun yağmuruna tutulan yunuslar Sakarya'da kıyıya vurdu

Kurşun yağmuruna tutulan yunuslar Sakarya'da kıyıya vurdu

Kurşun yağmuruna tutulan yunuslar Sakarya'da kıyıya vurdu

Sakarya'da kıyıya vuran 3 yunusta kurşun izleri olduğu görüldü. Öte yandan, yunusların kuyruklarının ve yüzgeçlerinin de kesildiği tespit edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesi sahilinde kıyıya vuran üç yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre, önceki gün sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü.

Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi, iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.


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