Bulutsu ne demek? En büyük bulutsu nedir ve çeşitleri nelerdir?

Bulutsu veya Nebula, belirli gaz kütlelerinden ve tozlardan oluşana bulutsu yapılardır. Astronomik çalışmaların ilerlemesiyle beraber eskiden galaksilere verilen bir isim olan bulutsu günümüzde faklı anlamlarda ifade edilmektedir. Bulutsu meydana gelmeden önce bir yıldızdır, büyüdükten sonra kara delik ya da nötron yıldızı haline gelmektedir.

BULUTSU NE DEMEK?

Nebula ya da bulutsu uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, Hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapı. Eskiden galaksileri de kapsayacak şekilde yaygın gök cisimlerine verilen isim iken, astronominin ilerlemesi ile galaksi ile nebula farklı anlamlarda kullanılır olmaya başlamışlardır. Yıldızlar arasında bulunan boşluklarda yer alan ve yıldızların yaydıkları ışık enerjisi ile görünür hale gelen yoğun gaz ve toz bulutları, galaksilerin temel bileşenlerindendir.

EN BÜYÜK BULUTSU NEDİR?

Tarantula nebulası, galaksimiz Samanyolu’nun da yer aldığı yerel küme içinde gözlemlenmiş en büyük yıldız oluşum bölgelerinden biridir. Gökbilimcilerin hesaplarına göre nebulanın toplam kütlesi yıldızımız Güneş’in 500 bin katına yakındır.

BULUTSU ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bulutsu türleri

Bulutsu türleri bir güneşin doğumuyla oluşanlar ve bir güneşin ölümüyle oluşanlar olarak ikiye ayrılırmış:

Salma bulutsusu: Çevresinde yer alan bir yıldızdan dolayı çok sıcak gazlardan oluşan bu bulutsular kendi ışıklarına sahiplermiş. İçlerinde bol bulunan hidrojenden dolayı da zaman zaman kırmızı renkte görünürlermiş.

Karanlık bulutsu: Adından da anlayabileceğin gibi koyu renkli ya da simsiyah görünen bulutsu türüymüş. Yoğun oldukları için içlerinden ışık geçemez, arkasından vuran ışıklar da görünmezmiş. Koyu oldukları için de detaylarını anlamak zormuş. Bu türe örnek olarak Atbaşı Bulutsusu verilebilirmiş.

Yansıma bulutsuları: Bu tür biraz kopyacı bulutsu sayılabilir. Çünkü yakınında yer alan bir yıldızdan ışık alır ve onu yansıtırmış. Genelde diğer türlerle yan yana görülebilirmiş.

BİR YILDIZIN ÖLÜMÜYLE OLUŞANLAR BULUTSULAR

Gezegenimsi bulutsular: Adı gezegen ama gezegenle alakası yokmuş. Güneşe benzeyen ve yok olmaya başlayan yıldızlar çeşitli patlamalarla dış katmanlarını atarmış. Geriye kalan da sıcak küçük beyaz cüce bir yıldız kalırmış. Bu cücenin saçtığı ışık ve ısı, gaz ve toz bulutunu aydınlatırmış. İşte gezegenimsi bulutlar da bunlarmış.

Süpernova kalıntıları: Yok olan ya da ölen yıldızlardan geriye kalan bulutsulardan biri de bu türmüş.