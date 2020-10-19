Bugün yağmur var mı, hava durumu nasıl? İstanbul ve Ankara için bugün hava durumu

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. İstanbul ve Ankara'nın da içinde olduğu büyükşehirler listesinde birkaç gündür yağmur yağışı etkili oldu. Hava durumu sabah saatlerinden itibaren rüzgarlı ve soğuk şekilde seyrediyor.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu 19 derece; sabah saatlerinde ise sağanak yağışlı

Ankara bugün 19 derece; parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI, HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerler ile Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.