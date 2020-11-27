Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, hafta sonu belli saatler içinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutuluyor. Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasının ne zaman ve saat kaçta başladığını araştırıyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu doğrultuda ilk uygulama geçtiğimiz hafta yapıldı. 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Aynı uygulama bu hafta da devam edecek. Buna göre, 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

27 KASIM BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

27 Kasım bu akşam sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor. Hafta sonu yasağı cumartesi akşamı başlayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI KISITLAMASI

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.