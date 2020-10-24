Hafta sonları ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar uygulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda üst üste KPSS ve bazı kurumların personel alımı sınavları uygulandı. Vatandaşlar bugün hangi sınavın olduğunu ve saat kaçta başladığını araştırıyor. Peki, bugün sınav var mı? 24 Ekim Cumartesi bugün ne sınavı var? sorularının yanıtı haberimizde...

BUGÜN SINAV VAR MI?

Bugün (24 Ekim Cumartesi) uygulanacak bir sınav bulunmuyor. ÖSYM tarafından uygulanacak KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Sınav 130 dakika sürecek.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav binasına/sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

DİKKAT: Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan Cevap Kâğıdı ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.