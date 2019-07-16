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Marmara'da sağanak yağış bekleniyor

Marmara'da sağanak yağış bekleniyor

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklığın mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği öngörülüyor.

(AA)

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