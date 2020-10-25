Bugün saatler geri mi alındı? 25 Ekim saatler geri alınacak mı?

Bugün saatler geri mi alındı? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde Bakanlar kurulu kararı ile 2016 yılında bu yaz ve kış saati uygulamalarının kaldırıldığı bildirilmişti. Öte yandan Avrupa ülkelerinde halen devam etmekte olan bu düzenlemenin bugün gerçekleşeceği biliniyor.

BUGÜN SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

Türkiye’de yaz saati uygulaması devam edecek. Türkiye’de 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamalarına son vermişti. Türkiye’de sadece ileri yaz saati uygulanıyor.

Bu durumda Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da artacak. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıkacak. Kış saat uygulaması 28 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

ŞU AN SAAT KAÇ?

Türkiye'de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.