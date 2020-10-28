Bugün oruç kaçta açılıyor? Mevlid Kandili iftar (akşam ezanı) saatleri

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor. Mevlid, Hz. Peygamber’in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı oluyor. Diyanet'in dini günler takvimine göre Mevlid Kandili bugün (28 Ekim 2020) idrak ediliyor. Bugün oruç tutarak sevap kazanmak isteyen Müslümanlar iftar hazırlıkları için akşam ezanının saat kaçta okunduğunu araştırıyor. İşte Mevlid Kandili iftar (akşam ezanı) saatleri...

BUGÜN ORUÇ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul akşam ezanı vakti 18:12

İzmir akşam ezanı vakti 18:24

Ankara akşam ezanı vakti 17:59

Bursa akşam ezanı vakti 18:13

Çanakkale akşam ezanı vakti 18:24

Trabzon akşam ezanı vakti 17:30

Malatya akşam ezanı vakti 17:39

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır. Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.

İFTAR DUASI

Allah Resûlü, “Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.” diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,“Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim.” diyerek dua ettiği bilinmektedir.