Bugün ne sınavı var? 18 Ekim Pazar bugün sınav mı var?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav takviminde sınavlar genellikle pazar günleri oluyor. Haftanın son günü olan bu günde, çoğy kişiye tatil olduğu için sınava gidiş ve gelişler daha rahat yapılıyor. 18 Ekim Pazar günü de yoğunluğu görenler bugün ne sınavı var, sorusunun yanıtını böylelikle öğrenecekler.

18 EKİM PAZAR BUGÜN NE SINAVI VAR?

18 Ekim Pazar yani bugün kaymakamlık sınavı yapılıyor.

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) saat 10.15'te başlıyor. Sınav 150 dakika sürecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI NEDİR?

Kaymakamlık sınavına üniversitelerin; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir. Sınava, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olanlar başvurabilmektedir. Sınavda KPSS’ye girme şartı aranmamaktadır.