Bugün ne sınavı var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Pazar sabahı trafikte yoğunluk yaşanması ve adayların ellerinde sınav giriş belgeleri ile sınava girecekleri okulu aramaları nedeni ile bu sabah saatlerinde dışarıda olan vatandaşlar arama yapmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları gerçekleşiyor. Peki, bugün ne sınavı var? 15 Kasım bugün sınav var mı?

15 KASIM PAZAR BUGÜN NE SINAVI VAR?

15 Kasım Pazar günü bugün, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020-EKPSS yapılıyor. Sınav saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10:00'dan sonra bina içerisine alınmayacak.

EKPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? EKPSS sınavı kaç dakika?

EKPSS NEDİR?

24 Ocak - 12 Şubat tarihlerinde başvuruların alındığı EKPSS sınavı ÖSYM tarafından ertelenmişti. Memur olmak isteyen binlerce engelli adayaının heyecanla beklediği sınav günü geldi çattı. Adaylar bugün girecekleri sınavın sonuçlarını 17 Aralık'ta öğrenebilecekler.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.

Bu sınavın sonuçları;

A) Memur statüsünde personel istihdam eden;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.