Bugün ne pişirsem? İftar menüsü 9 Mayıs

Ramazan ayı bereketiyle geldi ve sofralarımızı şenlendiriyor. Birlik, beraberlik ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayında birbirinden çeşitli binlerce yemek sofralarımızda yerini alıyor. Birlik, beraberlik ve bereketin sağlanacağı bu ayda Ramazan berektiyle sofralar hazırlanıyor. 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca sizleri 'Bugün ne pişirsem?' derdinden kurtarmak için birbirinden güzel tarifleri paylaşacağız. İşte 9 Mayıs iftar menüsü örneği sizlerle...

BUGÜN NE PİŞİRSEM?

İFTAR MENÜSÜ ÖRNEĞİ 9 MAYIS

MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELERİ

1 kâse kırmızı mercimek

1 orta boy soğan

3 yeek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

Öncelikle mercimeğinizi güzelce ayıklayınız. Ayıkladıktan sonra bol su ile yıkayınız. Ardından tencerenizi ateşe verip sıvı yağı dökünüz. Yemeklik olarak doğramış olduğunuz soğan ilave ederek kavurunuz. Daha sonra salçayı ekleyip karıştırınız. Hemen ardından ise mercimeği ekleyerek yaklaşık iki dakika kavurunuz. Sırasıyla tuz, karabiber ve pul biber ekleyip, sıcak suyu da ilave ederek orta ateşte pişiriniz. Piştikten sonra blenderden geçiriniz. Çorbanız servise hazırdır. Afiyet olsun

KÜRDAN KEBABI

MALZEMELERİ

4 adet patlıcan

Bir adet domates

2 adet yeşil biber

400 gram kıyma

Bir çay kaşığı karabiber

Bir adet yumurta ve soğan.

2 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı tuz ve kimyon

Bir yemek kaşığı salça.

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları soyun, ince şeritler halinde kesin. Köfte için, bir kabın içine kuru soğanı ve sarımsakları rendeleyin. Üstüne yumurta, ekmek kırıntısı, tuz, karabiber, kimyon ve kıymayı da ekleyerek güzelce yoğurun. Yuvarlak köfteler yapıp, şekil verin. Patlıcanları, biberleri ve köfteleri kızartın. Patlıcanı artı şeklinde yerleştirin. Ortasına köfte koyup bohça gibi kapatın, üstüne kızarmış biber ve ince bir dilim domates koyup, kürdanla tutturun. Kaynar suyla karıştırılan salçayı kürdan kebaplarının üstüne dökün. 185 derece fırında kızarana dek pişirin.

KAZANDİBİ



MALZEMELERİ

6 su bardağı süt

3 yemek kaşığı pirinç unu

3 yemek kaşığı mısır nişastası

Bir su bardağı toz şeker

Bir yemek kaşığı tereyağı

3 tatlı kaşığı pudra şekeri

Bir çay kaşığı tarçın.

HAZIRLANIŞI

Sütü, toz şekeri, pirinç ununu ve mısır nişastasını bir tencereye boşaltın. Karışımı pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin. Tereyağını ekleyip karıştırın. Yağlanmış fırın tepsisinin yüzeyini pudra şekeri ve tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine muhallebiyi eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bitince kalan muhallebiyi tepsiye dökün. Üzerini düzeltin. Buzdolabında soğutun. İnce uzun dilimlere ayırıp rulo şeklinde sarın.