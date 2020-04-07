Bugün kandil mi? Bugün (7 Nisan) ne kandili? İşte Diyanet kandil tarihleri

Diyanet 2020 kandil tarihleri merak ediliyor. Bugün kandil mi, ne kandili? sorusunun yanıtı sabah saatleri itibari ile arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bugün Şaban ayının 14. günü idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat gecesi idrak ediliyor.

BUGÜN NE KANDİLİ?

Bugün mübarek üç aylardan Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde yılın ikinci kandili olan Berat Kandili Berat Kandili idrak ediliyor. Şaban ayının 14. günü idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak da bilinir.

BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk”, vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

Berat gecesine ait beş haslet vardır:

-Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.

-O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

-İlâhi rahmet yayılır.

-Mağfiret gecesidir.

-O gece, Resûlullah’a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban’ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, ondördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, onbeşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır.