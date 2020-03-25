Bugün kandil mi? 2020 Berat Kandili ne zaman? İşte Diyanet takvimi

Bugün kandil mi? sorusunun yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, bugün Şaban ayının ilk günü. Vatandaşlar Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili'nin bugün olup olmadığını araştırıyor. Detaylar haberimizde..

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün 25 Mart 2020 Şaban ayının ilk günü. Ancak bugün kandil değil. Berat Kandili, Şaban ayı içerisinde önümüzdeki günlerde idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, Şaban ayının 14'ü olup, 7 Nisan 2020 Salı gününe denk geliyor.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelir. Berat ve beraet; aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Berat Kandili, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Berat Gecesi’nin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allah ü Teâlâ’ya arz olunur.