Bugün Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi 2020 ne zaman, hangi gün?

Bugün Kadir Gecesi mi? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Mübarek Ramazan ayının bitmesine az bir süre kaldı. Her yıl Ramazan ayının son 10 günü içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise odak noktası oldu. Kadir Gecesi 2020 ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtına ilişkin detaylar haberimizde…

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KADİR GECESİ NE ZAMAN 2020?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitişine sayılı günler kaldı. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi ise bu ay içerisinde yer alıyor. Bu yıl Kadir Gecesi 18 Mayıs gününü 19 Mayıs’a bağlayan gece idrak edilecek. Buna göre Kadir Gecesi bu gece yarısından itibaren idrak edilmiş olacak.

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KADİR GECESİ NEDİR?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde yer alan bilgilere göre sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

KADİR GECESİ ALAMETLERİ

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

-Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

-Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

-Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.]

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır: