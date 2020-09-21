Bugün kabine toplantısı var mı, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçta açıklama yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısı bugün toplanıyor. Öncelikli gündem yine koronavirüsle mücadele olurken alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'de başlayacak. Toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunacak.

TOPLANTI GÜNDEMİ NEDİR?

Toplantıda son dönemlerdeki vaka artışı da değerlendirilecek ve bu duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan ve Kabine üyelerine bilgi verecek.

KORONAVİRÜS AŞISI MASADA

TRT Haber'de yer alan habere göre, kabine toplantısında, koronavirüsle mücadelede alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak. Bunu yanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ile ilgili gelinen son noktayı Başkan Erdoğan'a anlatacak.

Anaokulu ve birinci sınıflar hariç uzaktan eğitimle başlayan okulların tam anlamıyla açılmasıyla beraber yeni tedbirlerin alıp alınmayacağı da kabine toplantısında değerlendirecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak alınan önelemleri anlatacak.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle masada olacak. Askeri boyutta görüşmelerin başladığı Yunanistan ile yapılan toplantılar hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gelinen nokta hakkında sunum yapacak. Toplantıda, gerilimi düşürmek için girişimlerde bulunan NATO’nun girişimleri değerlendirilecek.