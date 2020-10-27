  • $8,1341
  • 9,6206
  • 498.311
  • 1143.97
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve sis uyarısı
27 Ekim 2020 Salı 10:28 | Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve sis uyarısı

Bugün hava nasıl olacak" Sağanak ve sis uyarısı
IHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de ise yer yer pus ve sis uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu 28

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

İstihdama büyük destek… Torba yasadan kim nasıl yararlanabiliyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

45 bin Suriyeli çocuğa felç aşısı kampanyası

27 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık, canlı ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.