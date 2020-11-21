Bugün hangi saatlerde sokağa çıkılacak? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan yeni koronavirüs kararları 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren başladı. Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma saatlerinin saatleri de merak konusu oldu. Peki, bugün hangi saatlerde sokağa çıkılacak? Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı saatleri

BUGÜN HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKILACAK?

Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlıyor. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.