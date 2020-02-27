Bugün hangi kandil programları var? 27 Şubat Regaib Kandili TV programı listesi

Bugün hangi kandil programları var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Müslüman vatandaşlar, 27 Şubat Regaib Kandili TV programı listesini incelemek istiyor. Bu gece ibadetlerini yerine getirdikten sonra kandil programlarını dinlemek isteyenler, hangi programın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte 27 Şubat Regaib Kandili TV programı listesi..

BUGÜN HANGİ KANDİL PROGRAMLARI VAR?

Ankara Yenimahalle'deki Beştepe Millet Camii'de yapılacak kandil programı, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yatsı namazından sonra saat 22:15'te Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ekranlara gelecek.

İstanbul Eyüpsultan Camii'de yapılacak kandil programı, Kanal 7'de saat 21:00 ile 23:30 saatleri arasında yayınlanacak.

27 ŞUBAT REGAİB KANDİLİ TV PROGRAMI LİSTESİ



