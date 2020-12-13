Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Aralık nöbetçi eczaneler listesi!

13 Aralık nöbetçi eczaneler yoğun ilgi gören konular arasından yer alıyor. Cuma günü akşam saat 21:00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı pazartesi sabah 05:00'a kadar devam edecek. Peki, Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 81 ilde geçerli olan sokağa çıkma yasağında 13 Aralık nöbetçi eczaneler listesi...

BUGÜN EZCANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacağı belirtilmişti.

İstanbul Eczacılar Odası, 12-13 Aralık'ta nöbetçi olan eczaneler hakkında açıklama yaptı. Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"12-13 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul'daki eczanelerimizin çalışma düzeni aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 12 Aralık 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacaktır.

13 Aralık 2020 Pazar günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir."

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ!

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ!

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ!