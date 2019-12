Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli mesajları ve sözleri!

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararı ile her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenleniyor. Toplumda her bireyin hak ve özgürlüklerini, herkesin eşit olduğunu duyurmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı günde her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu vurgusu tekrarlanıyor. Sosyal medyada ya da arkadaşlarına Engelliler Günü mesajları yollamak isteyen bireyler da aramalar yapıyor. Haberimiz içerisinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli, mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Empati yapsak yeter bir şeylerin farkında olabilmek için . Engelsiz bir yaşam ancak böyle mümkün..

-Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir.

-3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

-Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

-Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.

-Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.

-Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz."

-Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.”

-“Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.”

-En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım

-Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

-Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

“Engelsiz bir Türkiye” hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.

-Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi

-Bizi biz yapan, kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım. Sadece bir gün değil her gün engellerin farkında ol.