Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2336
  • 6,8843
  • 325.933
  • 105994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin bugün yapacağı seferlerden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara'da olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca, 10.30 ve 13.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 13.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

(AA)


Türkiye tek yürek oldu: Dualarımız Mehmetçiklerimizle...
Mine Tugay'ın kaprisleri 'Zalim İstanbul'un sonu oldu!
Mucize Doktor'a flaş transfer!
Demet Akalın'ın mülteci yorumu sosyal medyayı salladı!
Meğer partner beğenmemiş!
<p></p><p><span >TSK, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vur

Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisinin vurulma anı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da yaşayan mülteciler sınır kapılarına akın ediyor

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu