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BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 16.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 ve 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

AA

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